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Oksijen yerine azot gazı verilen Ege için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı öncesinde oksijen yerine azot gazı verilen ve hayata tutunmayı başaran 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın ailesi, oğullarının bakım masrafları için yardım kampanyası başlattı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı öncesinde oksijen yerine azot gazı verilen ve hayata tutunmayı başaran 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın ailesi, oğullarının bakım masrafları için yardım kampanyası başlattı. Minik Ege'nin Serebral Palsi hastası olarak hayatına devam ettiğini ve beynindeki ölü hücrelerin yenilenmesini umut ettiklerini söyleyen anne İpek Yeşilçam Avcı (32), "Ege'miz için çeşitli medikal malzemeler almak zorundayız ve bunları alacak gücümüz yok. Bu yüzden Valilik onaylı bir banka hesabı açarak, yardım kampanyası başlatmak zorunda kaldık" dedi.

Olay, 10 Aralık 2018'de Torbalı'da meydana geldi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildi. Kalbi duran ve beyninde ödem oluşan Ege, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü, ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ege Avcı, hastanedeki yaşam mücadelesini kazandı, ancak Serebral Palsi (Beyin felci) tanısı koyuldu.

AYLIK 1,300 TL'Yİ GEÇEN MEDİKAL MALZEME MASRAFI

Ailesi, yürüyemeyen, konuşamayan ve yaşaması için tamamen özel bakıma muhtaç hale gelen Ege için evin bir odasını ona ayırdı. Anne İpek Yeşilçam Avcı, çocuklarının hastane odasını andıran odada yaşadığını belirterek, "Yutkunamadığı için yemek yiyemiyor ve midesine takılan tüple besleniyor. Onun için, masrafları aylık 1300 lirayı geçen bir medikal malzeme giderimiz var. Sadece ayaklarının düz durmasına yarayan aparat için aylık 600 liralık bir giderimiz söz konusu ve bunlar çeşitli aralıklarla yenilenmek zorunda. Önceden, eşimiz dostumuzun yardımıyla bunları alıyorduk ancak artık böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

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