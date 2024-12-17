HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Oksijen yerine azot gazı vermişler! Skandal olay İzmir'de yaşandı... 6 sene önce göz ameliyatı için gittiği hastanede yanlış müdahale hayatından etti

Oksijen yerine azot gazı vermişler! Skandal olay İzmir'de yaşandı... 6 sene önce göz ameliyatı için gittiği hastanede yanlış müdahale hayatından etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yıl önce göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatı kabusa döndü. Korkunç hata küçük çocuğun hayatına mal oldu! Anestezi sırasında oksijen yerine azot gazına maruz kalıp, yüzde 100 engelli raporu verilen 10 yaşındaki Ege Avcı, yaşamını yitirdi. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti.

Oksijen yerine azot gazı vermişler! Skandal olay İzmir'de yaşandı... 6 sene önce göz ameliyatı için gittiği hastanede yanlış müdahale hayatından etti

İzmir Torbalı'da oturan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu.

OKSIJEN-YERINE-AZOT-GAZI-VERILEN-EGE-HA_473289_139921

BEYİN FELCİ OLDU

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 2 ay tedavi gören Ege, serebral palsi (beyin felci) hastası oldu ve kendisine yüzde 100 engelli raporu verildi. Aile, sürece ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, savcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı.

OKSIJEN-YERINE-AZOT-GAZI-VERILEN-EGE-HA_473290_139921

19 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma sonrası Torbalı 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri Fatih K. ile Ali Y., mekanik eksikliklerin giderilmesi için anlaşılan firma yetkilisi Nuri Ö., hastanenin faaliyete geçtiği tarihten kesin kabulüne kadar bakım ve onarımının yükümlülüğünde sorumlu olan firma yetkilisi Vedat B., Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol T., Hastane Müdürü Ahmet A., Mekatronik Teknikeri Tarık O., Biyomedikal Teknikeri Fatma G., Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ö., Anestezi Teknisyeni Sibel A. ve Anestezi Uzmanı Dr. Gülüzar G.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

OKSIJEN-YERINE-AZOT-GAZI-VERILEN-EGE-HA_473291_139921

DAVA SÜRERKEN EGE HAYATINI KAYBETTİ

O tarihten bu yana yüzde 100 engelli olarak yatağa bağımlı yaşayan Ege, 2 Eylül 2024’te Behçet Uz Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege, 15 Aralık’ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti. Avcı, "Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı. Oğlum öldü ancak ihmali bulunanların hala hesap vermedi" dedi.

OKSIJEN-YERINE-AZOT-GAZI-VERILEN-EGE-HA_473294_139921

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
hastane ameliyat gaz
En Çok Okunan Haberler
Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.