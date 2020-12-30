Oksitosin hormonu ne demek? Oksitosin hormonu ne işe yarar?

Primer olarak beyinde görevli olan bir hormon olan oksitosin hormonu vücut içinde üretilip belli durumlarda vücuda salgılanan bir hormondur. Aşk hormonu olarak da tanınan oksitosin hormonu nasıl arttırılır merak ediyor olabilirsiniz. Oksitosin mutluluk hormonuyla ilgili merakınızı gidermek için yazımızı okuyabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla oksitosin hormonu!
Oksitosin hormonu hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezi aracılığıyla salgılanan bir hormondur. Aşk, sevgi, mutluluk gibi duyguların kaynakları arasındadır. Her iki cinste de bulunur fakat kadınlar için çok önemlidir. Kadınlık veya doğum hormonu olarak bilinse de erkeklerde de bulunur. Bu yüzden erkeklerde oksitosin hormonu ne zaman salınır diye merak edilir. Bu hormon, erkeklerde cinsel ilişki esnasında salgılanır. Bazı durum ve olayların gerçekleşmesine yardımcı olmak ve kolaylaştırmak adına salgılanan oksitosin hormonunun yokluğu veya azlığı psikolojik ve fizyolojik sorunlara sebep olabilir.
Oksitosin hormonu kan dolaşımında hormon görevini üstlenirken, merkezi sinir sisteminde ise kimyasal haberci görevini devam ettirir. Annelerde emzirme aşamasında sütün süt kanallarından meme ucuna gelmesine, doğum sürecinde rahmin kasılmasına, erkeklerde üremeye ve bağlanma oranını artırmaya, olumlu duyguların artmasına, tek eşli ilişkilerde sadakatin artmasına, iltihap karşıtı özelliğiyle yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Oksitosin hormonunun vücuda olan etkileri şunlardır:
Oksitosin hormonu, eksikliği halinde bazı belirtilerle kendini gösterir. Bunlar şu şekilde sıralanır:
Oksitosin hormonu eksikliği görüldüğünde doktor kontrolünde sprey, tablet, ampul gibi ilaç tedavileri uygulanabilir. Ampul genelde doğum sancısını başlatmak veya kürtaj sonrasında kanamayı durdurmak için kullanılır. Sosyal ilişkilerde sorun yaşayanlara ise sprey önerilir. Çünkü sprey beyne direkt olarak etki eder. Tablet ise doğum anında bebeğin kalp atışında oksitosinin etkilerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Genellikle rahim ağzına yerleştirilir.
Oksitosin hormonu eksikliğinin giderilmesi için kullanılan ilaç veya tedaviler eğer aşırı doza kaçarsa birtakım yan etkiler oluşturabilir. Yan etkiler şu şekilde sıralanabilir:
Sıkça merak edilen oksitosin hormonu nasıl artar sorusunun cevabını birkaç maddede özetlemek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:
-Hayvanlarla vakit geçirmek: Hayvanlarla ilgilenildiği sırada bir rahatlama görülür. Bunun nedeni hayvanlarla oyun oynandığı, onlarla sarılmak gibi eylemlerin gerçekleştiği anda oksitosin hormonunun artmasıdır.
-Sosyalleşmek: Kişi çevresiyle iletişim halinde olduğunda ve insanlarla bağını güçlendirdiğinde oksitosin seviyesi artar.
-Aktivite yapmak: Dans etmek, şarkı söylemek, oyun oynamak gibi eğlenceli aktiviteler de oksitosin hormonunu artırır.
-Egzersiz yapmak: Yürüyüş, koşu, pilates, yüzme, yoga gibi birbirinden farklı egzersizler de oksitosin seviyesini yükseltir.
-Masaj yaptırmak: Sarılma, el ele tutuşma gibi temasların oksitosin hormonunu artırdığı bilinir. Masaj yaptırmak da temas sebebiyle bu hormonu yükselterek vücudun rahatlamasına neden olur.
-Hayal kurmak: Birtakım araştırmalara göre olumlu düşüncelerle hayal kurmak da oksitosin hormonunu artırır.
-Aşık olmak: Aşk hormonu diye de bilinen oksitosin hormonu el ele tutuşmak, sarılmak, öpmek gibi durumlarda artar.
-Cinsel ilişki: Cinsel ilişkide bulunmak ve orgazm olmak oksitosini artırır.
Oksitosin hormonu sadece ilaçlarla değil bazı gıdaların tüketimi ile de arttırılabilir. Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt gibi protein içeren besinlerde; meyve ve özellikle yeşil yapraklı sebzelerde; balık gibi omega-3 içeren besinlerde, acı gıdalarda, melisa, papatya gibi bitki çaylarında, buğday, pirinç gibi tahıllarda ve kuruyemişlerde oksitosin hormonu bulunur. Ayrıca A, B1, B2, B6 ve D vitaminleri de oksitosin hormonu içerir. Bu gıdalar düzenli kullanımda vücuda yeterli miktarda oksitosin hormonu desteği sağlar.
Oksitosin hormonu eksikliğinin aşırıya kaçtığı durumlarda psikiyatrik bozukluklar oluşabilir. Bunlar şöyle sıralanabilir:
Burada sıraladığımız gibi neredeyse tüm psikiyatrik hastalıkların altında oksitosin hormonuna bağlı bir eksiklik yatar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum