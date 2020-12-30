Oksitosin hormonu ne demek? Oksitosin hormonu ne işe yarar?

Primer olarak beyinde görevli olan bir hormon olan oksitosin hormonu vücut içinde üretilip belli durumlarda vücuda salgılanan bir hormondur. Aşk hormonu olarak da tanınan oksitosin hormonu nasıl arttırılır merak ediyor olabilirsiniz. Oksitosin mutluluk hormonuyla ilgili merakınızı gidermek için yazımızı okuyabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla oksitosin hormonu!

Oksitosin Hormonu Nedir?

Oksitosin hormonu hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezi aracılığıyla salgılanan bir hormondur. Aşk, sevgi, mutluluk gibi duyguların kaynakları arasındadır. Her iki cinste de bulunur fakat kadınlar için çok önemlidir. Kadınlık veya doğum hormonu olarak bilinse de erkeklerde de bulunur. Bu yüzden erkeklerde oksitosin hormonu ne zaman salınır diye merak edilir. Bu hormon, erkeklerde cinsel ilişki esnasında salgılanır. Bazı durum ve olayların gerçekleşmesine yardımcı olmak ve kolaylaştırmak adına salgılanan oksitosin hormonunun yokluğu veya azlığı psikolojik ve fizyolojik sorunlara sebep olabilir.

Oksitosin Hormonu Görevi Nedir?

Oksitosin hormonu kan dolaşımında hormon görevini üstlenirken, merkezi sinir sisteminde ise kimyasal haberci görevini devam ettirir. Annelerde emzirme aşamasında sütün süt kanallarından meme ucuna gelmesine, doğum sürecinde rahmin kasılmasına, erkeklerde üremeye ve bağlanma oranını artırmaya, olumlu duyguların artmasına, tek eşli ilişkilerde sadakatin artmasına, iltihap karşıtı özelliğiyle yaraların iyileşmesine yardımcı olur.