HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Oksitosin hormonu ne demek? Oksitosin hormonu ne işe yarar?

Oksitosin hormonu ne demek? Oksitosin hormonu ne işe yarar?

30.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oksitosin hormonu ne demek? Oksitosin hormonu ne işe yarar?

Vücudumuz için çok önemli olan oksitosin hormonunun fizyolojik ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. Oksitosin hormonu nedir, nasıl arttırılır gibi birçok sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Primer olarak beyinde görevli olan bir hormon olan oksitosin hormonu vücut içinde üretilip belli durumlarda vücuda salgılanan bir hormondur. Aşk hormonu olarak da tanınan oksitosin hormonu nasıl arttırılır merak ediyor olabilirsiniz. Oksitosin mutluluk hormonuyla ilgili merakınızı gidermek için yazımızı okuyabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla oksitosin hormonu!

Oksitosin Hormonu Nedir?

Oksitosin hormonu hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezi aracılığıyla salgılanan bir hormondur. Aşk, sevgi, mutluluk gibi duyguların kaynakları arasındadır. Her iki cinste de bulunur fakat kadınlar için çok önemlidir. Kadınlık veya doğum hormonu olarak bilinse de erkeklerde de bulunur. Bu yüzden erkeklerde oksitosin hormonu ne zaman salınır diye merak edilir. Bu hormon, erkeklerde cinsel ilişki esnasında salgılanır. Bazı durum ve olayların gerçekleşmesine yardımcı olmak ve kolaylaştırmak adına salgılanan oksitosin hormonunun yokluğu veya azlığı psikolojik ve fizyolojik sorunlara sebep olabilir.

Oksitosin Hormonu Görevi Nedir?

Oksitosin hormonu kan dolaşımında hormon görevini üstlenirken, merkezi sinir sisteminde ise kimyasal haberci görevini devam ettirir. Annelerde emzirme aşamasında sütün süt kanallarından meme ucuna gelmesine, doğum sürecinde rahmin kasılmasına, erkeklerde üremeye ve bağlanma oranını artırmaya, olumlu duyguların artmasına, tek eşli ilişkilerde sadakatin artmasına, iltihap karşıtı özelliğiyle yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Oksitosin Hormonunun Etkileri

Oksitosin hormonunun vücuda olan etkileri şunlardır:

  • Stresi azaltır: Kişide strese yol açan kortizol seviyesini düşürdüğü için stresi azaltmada etkilidir.
  • Sevgide bağlılığı artırır: Hamilelik döneminde anne ve bebeği arasında bir bağ kurulmasını sağlar.
  • Doğumu kolaylaştırır: Oksitosin hormonu doğum sırasında döl yatağında ciddi bir kasılma sağladığından ve ağrı eşiğini yükselttiğinden normal doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur. Doğum sonrasında ise kanamaya karşı koruma işlevi görür.
  • Ağrı eşiğini yükseltir: Yüksek oranda bulunduğunda kişilerin ağrı eşiğini yükselttiği bilinir. Özellikle de kadınların doğum sancısına dayanabilmelerinin sebebidir.
  • Uyku düzenini sağlar: Stres ve kaygıyı azaltarak bir rahatlama sağlar ve uykuya dalmayı kolaylaştırır.
  • Sosyalleşme becerilerini geliştirir: İçe kapanık bir ruh haline girmeyi önler.
  • Cinsel uyarılmayı arttırır: Özellikle orgazm sırasında çok fazla salgılanan hormon, erkeklerde ereksiyonu kolaylaştırır.

Oksitosin Hormonu Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Oksitosin hormonu, eksikliği halinde bazı belirtilerle kendini gösterir. Bunlar şu şekilde sıralanır:

  • Kadınlarda kısırlık
  • Stres
  • Migren gibi baş ağrıları
  • Sinirlilik ve öfke hali
  • Depresyon

Oksitosin Hormonu Eksikliği Nasıl Giderilir?

Oksitosin hormonu eksikliği görüldüğünde doktor kontrolünde sprey, tablet, ampul gibi ilaç tedavileri uygulanabilir. Ampul genelde doğum sancısını başlatmak veya kürtaj sonrasında kanamayı durdurmak için kullanılır. Sosyal ilişkilerde sorun yaşayanlara ise sprey önerilir. Çünkü sprey beyne direkt olarak etki eder. Tablet ise doğum anında bebeğin kalp atışında oksitosinin etkilerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Genellikle rahim ağzına yerleştirilir.

Oksitosin Hormonunun Yan Etkileri

Oksitosin hormonu eksikliğinin giderilmesi için kullanılan ilaç veya tedaviler eğer aşırı doza kaçarsa birtakım yan etkiler oluşturabilir. Yan etkiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kan basıncının düşmesi
  • Vücutta su birikimi olması
  • Deride döküntü olması
  • Kalp çarpıntısı olması
  • Doğumdan sonra aşırı kanama görülmesi
  • Mide bulantısı ve kusma olması
  • Alerjik reaksiyonlar görülmesi
  • Şiddetli halsizlik ve baş ağrısı yaşanması

Oksitosin Hormonu Nasıl Yükseltilir?

Sıkça merak edilen oksitosin hormonu nasıl artar sorusunun cevabını birkaç maddede özetlemek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

-Hayvanlarla vakit geçirmek: Hayvanlarla ilgilenildiği sırada bir rahatlama görülür. Bunun nedeni hayvanlarla oyun oynandığı, onlarla sarılmak gibi eylemlerin gerçekleştiği anda oksitosin hormonunun artmasıdır.
-Sosyalleşmek: Kişi çevresiyle iletişim halinde olduğunda ve insanlarla bağını güçlendirdiğinde oksitosin seviyesi artar.
-Aktivite yapmak: Dans etmek, şarkı söylemek, oyun oynamak gibi eğlenceli aktiviteler de oksitosin hormonunu artırır.
-Egzersiz yapmak: Yürüyüş, koşu, pilates, yüzme, yoga gibi birbirinden farklı egzersizler de oksitosin seviyesini yükseltir.
-Masaj yaptırmak: Sarılma, el ele tutuşma gibi temasların oksitosin hormonunu artırdığı bilinir. Masaj yaptırmak da temas sebebiyle bu hormonu yükselterek vücudun rahatlamasına neden olur.
-Hayal kurmak: Birtakım araştırmalara göre olumlu düşüncelerle hayal kurmak da oksitosin hormonunu artırır.
-Aşık olmak: Aşk hormonu diye de bilinen oksitosin hormonu el ele tutuşmak, sarılmak, öpmek gibi durumlarda artar.
-Cinsel ilişki: Cinsel ilişkide bulunmak ve orgazm olmak oksitosini artırır.

Oksitosin İçeren Besinler

Oksitosin hormonu sadece ilaçlarla değil bazı gıdaların tüketimi ile de arttırılabilir. Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt gibi protein içeren besinlerde; meyve ve özellikle yeşil yapraklı sebzelerde; balık gibi omega-3 içeren besinlerde, acı gıdalarda, melisa, papatya gibi bitki çaylarında, buğday, pirinç gibi tahıllarda ve kuruyemişlerde oksitosin hormonu bulunur. Ayrıca A, B1, B2, B6 ve D vitaminleri de oksitosin hormonu içerir. Bu gıdalar düzenli kullanımda vücuda yeterli miktarda oksitosin hormonu desteği sağlar.

Oksitosin ve Psikiyatrik Bozukluklar

Oksitosin hormonu eksikliğinin aşırıya kaçtığı durumlarda psikiyatrik bozukluklar oluşabilir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Duygu bozukluğu
  • Şizofreni
  • Anksiyete bozukluğu
  • Fobi oluşumu
  • Otizm
  • Stres bozukluğu
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Dikkat eksikliği
  • Alkol ve madde bağımlılığı oluşumu
  • İntihara meyil oluşumu
  • Hiperaktivite bozukluğu
  • Kişilik bozukluğu
  • Yeme-içme bozukluğu

Burada sıraladığımız gibi neredeyse tüm psikiyatrik hastalıkların altında oksitosin hormonuna bağlı bir eksiklik yatar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Psikosomatik ne demektir? Psikosomatik hastalıklar nelerdir?Psikosomatik ne demektir? Psikosomatik hastalıklar nelerdir?
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı güldürdü

Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı güldürdü

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Psikosomatik ne demektir? Psikosomatik hastalıklar nelerdir?

Psikosomatik ne demektir? Psikosomatik hastalıklar nelerdir?

Ovulasyon nedir? Ovulasyon aşamaları nelerdir?

Ovulasyon nedir? Ovulasyon aşamaları nelerdir?

Patent foramen ovale nedir? Patent foramen ovale tanısı nasıl konulur?

Patent foramen ovale nedir? Patent foramen ovale tanısı nasıl konulur?

Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol seviyesi kaç olmalı?

Vldl kolesterol nedir? Vldl kolesterol seviyesi kaç olmalı?

Buerger hastalığı nedir, görülebilecek belirtileri nelerdir?

Buerger hastalığı nedir, görülebilecek belirtileri nelerdir?

Duyu bütünleme nedir, duyu bütünleme bozukluğu tipleri nelerdir?

Duyu bütünleme nedir, duyu bütünleme bozukluğu tipleri nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.