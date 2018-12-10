Öksürüğü önlemek için 10 altın kural

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, öksürüğe yol açabilen nedenler ve tedaviler hakkında bilgi verdi.

Öksürüğe neden olan faktörler nelerdir? İşte öksürüğü engellemenin yolları

ÖKSÜRÜK BİRÇOK HASTALIĞA EŞLİK EDEBİLİR Solunum yollarını örten mukozanın yabancı cisimle veya tahriş nedeniyle uyarılması, alerji veya enfeksiyona bağlı iltihaplanmalar, yapısal bozukluklar veya tümörler mukus üretiminde ve yoğunluğunda artışa neden olabilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle oluşan solunum yollu hastalıkları sonucunda öksürük şikayetleri meydana gelir. Nefes borusuna ve akciğerlere bağlı pek çok alerjik, metabolik, otoimmün enfeksiyonlar veya tümörlere bağlı hastalıklar da öksürük şikayetlerinin önemli nedenleri arasındadır.

BURUNDAKİ KEMİK EĞRİLİĞİ ÖKSÜRÜĞE NEDEN OLABİLİR Burundaki her türlü kemik eğriliği gibi yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar veya alerji nedeniyle oluşan burun eti büyümeleri, çocuklarda sık görülen geniz etinin büyümesi gibi durumlar belli başlı burun tıkanıklığı nedenleridir. Burun tıkanıklığına ikincil olarak veya diğer nedenlerle sinüzit oluşması kötü kokulu, sarı-yeşil renkli mukus üretimini artırır ve öksürüğe yol açar.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÖKSÜRÜĞÜ TETİKLİYOR Sigara içilmesi, acılı beslenme, soğuk ve asitli içecekler tüketilmesi, yüksek sesle veya uzun süreli konuşma, tozlu, dumanlı ya da soğuk ortamlarda bulunulması önemli farenjit etkenleridir. Bazı durumlarda alerjik nedenler veya mide asidinin boğaza kaçması gibi durumlar da mukozanın iltihaplanmasına neden olur. Bakteriler ve virüsler nedeniyle oluşan enfeksiyonlara bağlı bademcik iltihapları, farenjit veya larenjit iltihapları, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş ve ses kısıklığı gibi şikayetler ile birlikte öksürük meydana gelir.

NEDENİ TESPİT EDİLMELİ Öksürükle birlikte ateş, boğaz ağrısı, ağızda acı bir tat hissetme, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, balgam çıkarma, hırıltılı solunum, nefes darlığı veya kan tükürme gibi şikayetler de görülebilir. Öksürüğün süresi, balgamlı veya kuru olması, yatma pozisyonundan sonra tetiklenmesi, beslenme ile ilişkisi ve çıkan öksürük sesi önemlidir. Öksürüğün özellikleri ve eşlik eden diğer şikayetler hastalığın neden kaynaklandığını ortaya koyar. Öksürük şikayeti önemsenmeli, zaman geçirmeden kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

BUNLARA DİKKAT EDEEREK ÖKSÜRÜĞÜ ÖNLEYEBİLRİSİNİZ 1. Günde ortalama 2.5, 3 litre oda ısısında su tüketin. 2. Günde ortalama 2-3 fincan bitki çayını, aralıklarla ve çok sıcak olmayacak şekilde için. 3. Soğuktan korunmaya özen gösterin.

4. Burundan nefes almaya özen gösterin. 5. Hastalık dönemlerinde aşırı efor gerektiren işlerden kaçının, mümkün olduğunca istirahat edin. 6. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin.