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Öksürüğünün sebebi Covid-19 sandı! Gerçeği öğrenince yıkıldı

15.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de hiç sigara içmemiş bekar bir anne olan 36 yaşındaki Becky Davis, koronavirüs kısıtlamalarının başladığı dönemde öksürmeye başladı. Kısıtlamalardan ötürü doktora gidemeyen talihsiz kadın, semptomlarının aslında bambaşka bir hastalık yüzünden olduğunu çok geç öğrendi.

Öksürüğünün sebebi Covid-19 sandı! Gerçeği öğrenince yıkıldı

İngiltere’nin Birmingham şehrinde 6 yaşındaki kızı Lexi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki bekar anne Becky Davis, koronavirüs salgının başında başlayan semptomlarının arkasındaki yürek burkan gerçekle çok geç yüzleşti.

Hayatında hiç sigara içmemiş olan genç anne, ısrarcı öksürüğünün nedenini Covid-19'a bağladı. 2020 yılının ocak ayında başlayan semptomları yüzünden Covid-19'a yakalandığını sanan talihsiz kadın, kısıtlamalar yüzünden doktora da gidemedi. Doktora gittiğinde çıkan sonuçlar yüzünden, akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sonra yıkıldı.

"HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Temmuz ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Becky Davis, üzerinden şokunu atlatabilmiş değil. Davis, "Başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Çok gencim. Sigara içmem. İlk başta anlayamadım. Ama herkesin bilmesini istiyorum ki herhangi birimiz kansere yakalanabilir. Bu herkesin başına gelebilir. Ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Genç kadının ailesi, kızının tedavi masraflarını üstlendi. 16 bin sterlin (296 bin TL) tutarındaki tedavi masraflarının ödenmesi sonucu kemoterapiye başlandı.

Altı yaşındaki kızı Lexi ile daha çok vakit geçirdiğini söyleyen Davis, "Ona kanser olduğumu ve sonsuza kadar burada olmayacağımı söylüyorum. Ne olacağını bilmesini istiyorum." dedi.

Kanseri başlangıçta her iki akciğerde, birkaç lenf düğümünde ve göğüs kemiğindeydi. Şimdi sağ akciğeri dışında ilerlemenin olduğu her yer temizlendi. Tedavisi yüzünden işini bırakan genç kadın, tüm vaktini kızıyla geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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