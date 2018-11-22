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Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, öksürük, kanlı balgam çıkarma, kilo kaybı ve ateş ile kendini gösteriyor. Tüberküloz vücudun her yerinde hastalık yapabilme potansiyeline sahip ve bulaşıcı olduğu için tedavisi güç bir hastalıktır. Tüberkülozun önlenmesinde aşının etkili olduğunu kaydeden uzmanlar, tedavi sürecinin kimi zaman 9-12 ay arasında olabileceğine dikkat çekiyor.

Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Uzmanlara göre tedavi sürecinde çoklu antibiyotik kullanımı ve hekim kontrolü şart.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı olması nedeniyle tedavisi güç bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Yakup Hakan Başaran, tüberkülozun vücudun her yerinde hastalık yapabilme potansiyeline sahip olmakla birlikte en sık akciğer tüberkülozu görüldüğünü ifade ederek “Yüksek oranda bulaşıcılığı, etken mikrobun özellikleri nedeniyle tedavisi bir hayli güç ve uzun dönem gerektiren bir halk sağlığı problemidir.

Bağışıklık sistemini bozguna uğratan diğer hastalıkların yaygınlaşması ve yaygın göçler nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorundur. Ancak uzun süre tedavi gerektirse bile tedavi edilemez değildir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın en belirgin belirtisinin öksürük, kanlı balgam çıkarma ve kilo kaybı olduğunu ifade eden Dr. Yakup Hakan Başaran, etken mikrobun ‘tüberküloz basili’ olduğunu söyledi. Başaran, belirtilerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Etken mikrobun çoğunlukla solunum sistemi ile vücuda alınması ve yayılmasının yine aynı yolla olması nedeniyle belirtiler genellikle öksürük, kanlı balgam çıkarma, kilo kaybı ve ateştir. Ancak bazı durumlarda, sindirim yolu ile etken mikrobun alınması ile bambaşka bulgularla karşımıza çıkabilir. Akciğer dışında en sık enfeksiyon yaptığı bölge boyun lenf sistemidir ve boyunda şişlikle kendini gösterir.”

SİNDİRİM YOLUYLA DA GEÇEBİLİR

Etken mikroorganizmanın tek olmadığını, en sık görülen üyesinin ise M. Tuberculosis olduğunu ifade eden Dr. Yakup Hakan Başaran, “Bununla birlikte mikrobakteriler tarafından oluşturulmaktadır. Etken mikroorganizma solunum yolu, sindirim yolu veya ciltten bulaşabilir” uyarısında bulundu.

TEDAVİ SÜRECİ UZUN OLUYOR

Tüberkülozun teşhis edildikten sonraki tedavi sürecinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Yakup Hakan Başaran “Tedavi sürecinde uzun süren ve çoklu antibiyotik kullanımı ve hekim tarafından sıkı kontrollerin yapılması gerekmektedir. Tutulum yaptığı organa göre değişmekle birlikte 9-12 ay süren bir tedavi süreci vardır. 3-4 antibiyotiğin birlikte kullanılması gerekebilmektedir” dedi.

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR

Aşı ile önemli ölçüde korunma sağlanabileceğini ifade eden Dr. Başaran, tüberküloza karşı aşılamanın, hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkelerde düzenli aşılama şeması içerisinde olduğunu ifade etti. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Tedavi edilmeyen hastalarda çoğunlukla organ yetmezliği sonucu ölüm gözlenebilir. Küçük bir grup hastada ise vücut savunma sistemi hastalığı sınırlandırabilir ancak daha sonraki yıllarda sınırlandığı yerden, hastalık daha şiddetli olarak aktif hale geçebilir” diye konuştu.


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