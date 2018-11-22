Tüberküloz nedir? Tüberküloz belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Uzmanlara göre tedavi sürecinde çoklu antibiyotik kullanımı ve hekim kontrolü şart.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı olması nedeniyle tedavisi güç bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Yakup Hakan Başaran, tüberkülozun vücudun her yerinde hastalık yapabilme potansiyeline sahip olmakla birlikte en sık akciğer tüberkülozu görüldüğünü ifade ederek “Yüksek oranda bulaşıcılığı, etken mikrobun özellikleri nedeniyle tedavisi bir hayli güç ve uzun dönem gerektiren bir halk sağlığı problemidir.

Bağışıklık sistemini bozguna uğratan diğer hastalıkların yaygınlaşması ve yaygın göçler nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorundur. Ancak uzun süre tedavi gerektirse bile tedavi edilemez değildir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın en belirgin belirtisinin öksürük, kanlı balgam çıkarma ve kilo kaybı olduğunu ifade eden Dr. Yakup Hakan Başaran, etken mikrobun ‘tüberküloz basili’ olduğunu söyledi. Başaran, belirtilerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Etken mikrobun çoğunlukla solunum sistemi ile vücuda alınması ve yayılmasının yine aynı yolla olması nedeniyle belirtiler genellikle öksürük, kanlı balgam çıkarma, kilo kaybı ve ateştir. Ancak bazı durumlarda, sindirim yolu ile etken mikrobun alınması ile bambaşka bulgularla karşımıza çıkabilir. Akciğer dışında en sık enfeksiyon yaptığı bölge boyun lenf sistemidir ve boyunda şişlikle kendini gösterir.”