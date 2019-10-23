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Öksüz kalan “Minnoş” küçük öğrencilerin sevgisiyle büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Erzincan merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesinde annesi öldükten sonra sokakta yalnız kalan yavru kedi “Minnoş” ilkokul öğrencileri tarafından sahiplenilerek okulun neşe kaynağı haline geldi.

Erzincan merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesinde annesi öldükten sonra sokakta yalnız kalan yavru kedi “Minnoş” ilkokul öğrencileri tarafından sahiplenilerek okulun neşe kaynağı haline geldi. “Minnoş” küçük öğrencilerin sevgisiyle büyüyor.
Merkeze bağlı Mimar Sinan Mahallesinde annesi öldükten sonra öksüz kalan kediye Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri sahip çıktı. Okul idaresinin de öğrencilere hayvan sevgisi aşılanması amacıyla okulda kalmasına izin verdikleri yavru kedi kısa sürede okulun maskotu haline geldi. Öğrenciler tarafından “Minnoş” adı verilen yavru kedi her gün okul bahçesinde sütle besleniyor. Ders aralarında öğrencilerin sevgi seline maruz kalan “Minnoş” okulun neşe kaynağı haline geldi. Minnoş’u kucaklarından düşürmeyen öğrenciler teneffüs aralarında birlikte oyun oynayarak vakit geçiyorlar. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu Müdürü Önder Demir, çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın görevleri olduğunu belirtti.

“Sevgi öğrencilerden süt bizden”
Hayvanları sevmeyenlerin insanları da sevmeyeceğini ifade eden Demir, “Mahallemizin yetim kalan bir kedisi, çocuklarımızda hayvan sevgisini aşılamak için onu sahiplendiler. Düzenli olarak her gün kedimizi süt veriyorlar. Sevgilerini esirgemiyorlar. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez sözüyle burada çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak bizimde görevimiz olduğundan onlara destek oluyoruz. Sevgi onlardan sütü ve beslemesi de bizden ortak bir şekilde kediyi sahipleniyoruz” diye konuştu.

“Her çocuğun evcil hayvanı olmalı”
Öğrencilerin birbirlerine olan sevgilerini hayvan sevgisiyle de desteklediklerini belirten sınıf öğretmeni Tülay Şimdi Mumcu, “32 öğrencim var ve her öğrencimin birbirine karşı saygı ve sevgisini hayvan sevgisi ile de destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayvanları koruma günüydü. Bu kapsamda da çeşitli etkinlikler yaptık. Evde evcil hayvanı olan öğrencilerim hayvanlarını getirip onların bakımları ile ilgili sınıfta tanıtımlar yaparak arkadaşlarıyla paylaştılar. Bence her çocuğun bir evcil hayvanı olmalıdır” dedi.
3. sınıf öğrencisi Ecrin Kızılırmak ise, “Çok güzel bir şey bir canlıyı kucakta tutmak onu sevmek yani kendisi de çok tatlı çok şirin ben çok sevdim keşke benim olsa. Hareketli bir kedi benimde kedim olmasını isterim. Evimde kaplumbağa var besliyorum. Hayvanı sevgi ile beslemek lazım” ifadelerini kullandı.

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