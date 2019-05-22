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Öksüz ve yetimlerin dilekleri gerçek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Çocukların dileği, soyadları yazılmadan Valiliğin web sayfasından paylaşılacak. Hayırseverler buradan çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek" - "Şu ana kadar 2 bin 800 civarında yetime ulaştık. Bunların arasında oyuncak, yatak, maddi yardım isteyenler var. En makul olanlarını gerçekleştirmeye çalıştık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesi "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında yetim ve öksüzlerin dileklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gül, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yetim ve öksüzlere yazdığı ve dileklerini sorduğu mektupların, Açık Kapı Sahada Projesi kapsamındaki ev ziyaretlerinde çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Valilik, kamu kurumları ve hayırseverlerin katkılarıyla, çocukların bildirdikleri 3 dilekten makul olan birini Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirmeye çalışacaklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Herkesin yardım yaptığı kişilerin dışında, ulaşılamayan kişilere ulaşmak istiyoruz. Bu yardımları yaparken kimseyi rencide etmemeye çalışıyoruz. Yetimlerin kendisini en çok yalnız hissettiği zamanlar bayramlardır. Aileler, çocuklarının hayallerini gerçekleştirirken, yetim ve öksüzlerin babası devlet, sahibi şehir olsun istedik."

Gül, "Çocukların dileği soyadları yazılmadan Valiliğin web sayfasından paylaşılacak. Hayırseverler buradan çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek. Şu ana kadar 2 bin 800 civarında yetime ulaştık. Bunların arasında oyuncak, yatak, maddi yardım isteyenler var. En makul olanlarını gerçekleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Gazianteplilerin projeye sahip çıktığını vurgulayan Gül, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için bayrama kadar vakitleri olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Çocuk Dilek

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