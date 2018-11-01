Öksüz'ü bırakan hakimler ve Sarıkaya'ya ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

Alınan bilgiye göre, HSK 2. Dairesi, bazı hakim ve savcıların disiplin soruşturmaları nedeniyle hazırlanan müfettiş raporlarını görüştü. Daire, darbe girişiminin ardından açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihracına karar verdi.

- FETÖ'nün TSK'ya ilk tertibi

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Sarıkaya'nın yürüttüğü bu soruşturmada, üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı da gözaltına alındı. Tutuklanan Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti, Rektör Prof. Dr. Aşkın ise yargılandığı davada beraat etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevi'nin, 9 Ekim 2005'te bombalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Van Savcısı Sarıkaya, aynı yıl olayla ilgili "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" suçlamaları yer aldı.