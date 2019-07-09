Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11. Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı sunumda, Plan'ın milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. 2019-2023 yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü Komisyon'a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerine sunum yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma eylem planının Meclis'e sunulduğunu kaydeden Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacağını bildirdi.

Oktay, Kalkınma Planı'nın ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici bir işlev üstleneceğini bildirerek, Plan'ın her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla katma değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci ön gördüğünü söyledi.