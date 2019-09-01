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Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü - Oktay, Teksas'ta meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Pence'e başsağlığı dileklerini iletti

VARŞOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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