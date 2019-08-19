Oktay: Afganistan'da kalıcı barış için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz -1

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye olarak kadim dostumuz Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan Büyükelçiliği'nce Ankara'da bir otelde düzenlenen Afganistan Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Oktay'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti. Milli marşların okunmasının ardından salondakilere seslenen Fuat Oktay, bugün hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

'KIRAN OPERASYONU’NU YÜRÜTEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM'

Oktay, iki gün önce Kabil'de bir düğün salonuna yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 63 kişiye Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin terörle mücadelesini yıllardır sürdürdüğüne dikkat çeken Oktay, "Terörle uzun yıllardır mücadele eden bir ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik Kıran Operasyonu’nu yürüten askerlerimize ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.