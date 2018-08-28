Oktay Akbal, mezarı başında anıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRK edebiyatının ünlü ismi, öykü ve roman yazarı, gazeteci Oktay Akbal, Muğla'nın Ula ilçesindeki mezarı başında, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde anıldı.

Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 28 Ağustos 2015'te yaşamını yitiren gazeteci, yazar Oktay Akbal, ölümünün 3'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Akbal'ın mezarı başında düzenlenen anma programına; CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Başkan Yardımcısı Gamze Okyay, Atatürkçü Düşünce Derneği Ula Şube Başkanı Hamdi Büyükeren, Akyaka Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ile işadamı Hamdi Yücel Gürsoy katıldı.

CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Cumhuriyet ile birlikte başlayan bir hayatın 2015'te Akyaka'da son bulduğunu belirterek, "Hepimizin hayatı var, bir yerde başlıyor, bir yerde bitiyor. Fakat herkesin hayatı Oktay Akbal ve diğer sanatçılar gibi olamıyor. O arayı nasıl doldurduğumuz, neler yaptığımız, topluma neler verdiğimiz önemli. Bunlar kalıcı olan ve insanı ölümsüzleştiren konular. Muğlalı olmak, Muğla için çabalamak, bir çivi çakmaktır. Birbirimize sevgiyle bakarak, yoldaş olarak devam etmek zorundayız" dedi.

Anma törenine katılanlar; daha sonra yanlarında getirdikleri karanfilleri ünlü yazarın kabrine bıraktı.

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