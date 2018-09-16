Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.
Oktay, Altındağ ilçesinde yer alan doğal köy hayatı konseptiyle misafirlerini ağırlayan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.
Burada yetkililer tarafından karşılanan Oktay, köy kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesiyle hayata geçirilen projeye ilişkin bilgi aldı.
Köy kahvesindeki vatandaşlarla kahve içip sohbet eden, onların taleplerini dinleyen Oktay, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kendi yetiştirdikleri organik tarım ürünlerini satan üreticilerle de sohbet eden Fuat Oktay, müze içindeki Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.
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