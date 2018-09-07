Oktay, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın ağabeyi Ali Ataş'ın cenazesine katılan Oktay, daha sonra Çamlıca Tepesi'ne geçti.
Burada yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulunan Oktay'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve iş adamı Hasan Gürsoy eşlik etti.
Oktay, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’ten cami inşaatına ilişkin bilgi aldı.
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