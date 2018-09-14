Oktay, Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çin ile Türkiye'nin ticaret hacmi 23 milyar dolar civarında. Kısa vadede 50 milyar dolar hedefine yaklaşmamız lazım." dedi.

Oktay, Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, Le ve heyetini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Çin ile Türkiye'nin birbirini yeni tanımadığını, ilişkilerin komşuluk çerçevesinde çok eski zamanlara dayandığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ile ilişkilere çok önem verdiğini, Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in toplantılar ve telefon görüşmeleri vesilesiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ticaret rakamlarına yansımadığını vurgulayan Oktay, "Çin ile Türkiye'nin ticaret hacmi 23 milyar dolar civarında. Kısa vadede 50 milyar dolar hedefine yaklaşmamız lazım. Türk vatandaşlarının Çin'e girişlerinde yaşadığı sorunlar gibi engelleri ortadan kaldırmamız bu hedeflere daha da fazla olanak sağlayacak." diye konuştu.