Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'hareket' tepkisi: Millet öyle bir hareket çeker ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Dolarla ihaleyi anladık, gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptınız ama onu bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolarla borçlandıysalar Amerika'da ki enflasyonu, Euro ile borçlandıysalar Avrupa Birliği'nde ki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" dediği sırada bir el hareketi yaptı. Bu hareketin üzerine Meclis'te bulunan milletvekilleri "bayanlar var burada" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"MİLLETTEN KOPUŞUN BİR İŞARETİ"

Bu hareket Meclis'te gerginliğe neden olurken Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne kadar şey varsa karşısında olmak, milletten kopuşunuzun bir göstergesi diye düşünüyorum. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, tükenmişlik sendromu gösterdiğinizi görüyordum." dedi.

"ABİLERİNİZDEN BEKLEDİĞİNİZ CEVAP GELMEYECEKTİR"

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubuna da değinen Oktay, "Hisleri krizleriyle, kaleme kağıda sarılıp karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye'nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz. Abilerinizden vesayet uzaklarından beklediğiniz cevap gelmeyecektir, gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor." şeklinde konuştu.

"FARKLI İTTİFAKLAR İÇİNDESİNİZ"

Helalleşme polemiğine de değinen Oktay, "Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek deyip beş ay sonra sözde helalleşme yolculuğuna çıkan tutarsızlığınızı da hepimiz görüyoruz. İşi gücü bırakıp devlet kapısını dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz. Elinizde taş, sopa, molotof eksik. Onu da görsek şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içerisindesiniz. Şehit yakınlarına küfredenler, plan bütçede sonradan "kastımı aştım" diyerek, devletin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına "kucağımıza düşecekler diye üslubunu bozanlar bize onurdan şahsiyetten bahsedemezler. Bizler onurumuzla çalışıp, gerektiği yerde de gerekenleri konuşur yaparız. Ormanları yakanları görmek istiyorsanız içinize bakın. Bu listeye zulüm ettiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız. Darbelerle yok ettiğiniz nesillerle, üniversite kapasından çevirdiğiniz başları kapalı kızlarımızla helalleşebilecek misiniz? Gazilerimizle, şehit aileleriyle helalleşebilecek misiniz? Dil ile ikrar yetmez, bunu kalp ile tasdik, icraat ile onaylatmak etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA HAREKET TEPKİSİ

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara neden olan hareketine de isim vermeden göndermede bulunan Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." tepkisini gösterdi.



