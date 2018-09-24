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Oktay, Danıştay Başkanı Güngör'ü kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Danıştay Başkanı Zerrin Güngör

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