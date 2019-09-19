Oktay: “Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak, ısrarla sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz. Biz Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrardan yana olarak bu duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da bir otelde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Resepsiyonu’na katıldı. Oktay, burada gerçekleştirdiği konuşmasında, ekonomik bakımdan güçlü olan bir ülkenin, siyasi alanda etkinliğinin de artacağı gerçeğinden hareketle; Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik açıdan gelişmesi ve kendi kendine yeter hale gelmesine özellikle önem verdiklerini belirtti. Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan turizm sektörünü buluşturan bu etkinliğin son derece faydalı bir platform olduğunu vurgulayan Oktay, bu etkinliğin, KKTC turizmine gözle görülür olumlu etkiler yapacağına inandığını söyledi.

Turizm sektörünün önemine değinen Oktay, “Turizm, ekonomiye ve istihdama katkısıyla hem ülkemiz için hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir sektördür. Bunun için hem mevcut imkanları çeşitlendirerek, tanıtım faaliyetlerimizi artırarak hem de insan kaynağımızı yetiştirerek, geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden 46 milyon turist sayısının daha da üstüne çıkmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Oktay, Kuzey Kıbrıs’ta turizmi güçlendirmek için yeni bir vizyona, yeni bakış açılarına ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Bu sektörde başarının sırrı gelecek sezonları isabetli planlamak, doğru insan kaynağıyla etkin tanıtım çalışmaları yaparak adım adım hedeflere ulaşmaktan geçer. Bu hedefe doğru ilerlemek için, sahip olduğumuz turizm potansiyeliyle; 70 milyon turist hedefimiz ve 70 milyar dolar turizm gelir hedefimizle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine destek vermeyi bundan sonra da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in Ankara ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, “KKTC’de stratejik bir tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı içerisine KKTC’nin çalışma alanı olarak dahil edilmesi gibi hususları görüştük, çalışmaları başlattık. Ayrıca KKTC hükümeti, 1974’den 2024’e, 50. yılına doğru yol alırken turizm sektörünün planlı ve programlı kalkınması için 2020-2024 KKTC Turizm Strateji Belgesi Ve Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. KKTC’teki ofisimizin de katkıda bulunduğu çalışmada son aşamaya gelinmiştir. Aynı zamanda turizm teşviklerini içeren fon akışı da başlamıştır. KKTC’nin 2024 hedefleri kapsamında ‘2 milyon turist, 2 milyar dolar turizm geliri ve 40 bin yatak sayısı’ hedeflerine inşallah sizlerin gayretleriyle ulaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sürecinin tekrar konuşulmaya başladığını hatırlatan Oktay,”Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak, ısrarla sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz. Biz Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrardan yana olarak bu duruşumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Türkiye’nin KKTC için yaptığı özverileri memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kıbrıs’ın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Tatar, ambargo ve izolasyonlara rağmen ayakta kalan turizmcilerin büyük bir başarı örneği olduğunu kaydetti.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



