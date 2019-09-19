Oktay: Doğu Akdeniz’de, barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Doğu Akdeniz bölgesinde, barış ve istikrardan yana olarak bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türk’ünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm İşbirliği Resepsiyonuna katıldı. Bir otelde gerçekleşen resepsiyona, Oktay’ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, bazı bürokratlar, turizm örgütleri temsilcileri, Ankara’da faaliyet gösteren tur operatörleri ve acentelerin temsilcileri ile davetliler katıldı. Resepsiyonda konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin KKTC için yaptığı özverileri büyük bir memnuniyetle izlediklerini, Kıbrıs’ın dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu, kültürüyle, tarihiyle, eserleriyle turizm için müstesna bir yer olduğunu söyledi. Turizm potansiyelini değerlendirmenin çalışmaya bağlı olduğunu belirten Tatar, ambargo ve izolasyonlara rağmen ayakta kalan turizmcilerin büyük bir başarı gösterdiğini belirtti. Başbakan Tatar, turizmde 3 bin yataktan 30 bin yatağa ulaşıldığını, yeni hedefin ise 30 bin yataktan 50 bin yatağa ulaşmak olduğunu söyledi.