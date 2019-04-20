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Oktay: e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 fesih işlemi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik ve doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik ve doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen, 'Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye' toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, Dijital Türkiye Versiyon 1.0'da gelinen son durum, kurumların e-Devlet'e entegre ettikleri hizmetler ve sunulan hizmetlerde fiziksel olarak istenen belgelerin kaldırılmasında gelinen aşama ve siber güvenlik konusu ele alındı. Ayrıca toplantıda geçtiğimiz dönemde e-Devlet'e entegre edilen hizmetlerin kullanım oranları ve elde edilen kazanımlar değerlendirildi.

'ZAMANDAN ÇOK ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLANDI'

Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Mart ayında elektrik, doğalgaz abonelik işlemleri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmetlerini e-Devlet üzerinden vermeye başladıklarını anımsattı. Oktay, "1 Mart’tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik, doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi. 813 bin 334 adet elektrik abonelik, fesih ve sorgulama işlemi yapılmış. 451 bin 69 doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş. Daha önce en az 1 gün süren bu işlemleri artık 5 dakikaya kadar indirdik. Zamandan çok önemli tasarruf sağlandı" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’nun 15 Mart’ta hizmete aldıklarını anımsatan Oktay, daha önce ücretli olan bu hizmeti ayda bir defa olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Geride kalan süreçte Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu'nun 928 bin 855 kişi tarafından alındığını anlatan Oktay, "Aynı hizmet kapsamında verilen Çek Raporu Başvuru sayısı da 7 bin 107 olarak gerçekleşti. TBB Risk Merkezi raporunun e-devlet öncesi vatandaşa maliyeti 8 lira idi. TBB Risk Merkezi Raporu’nun e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilmesi ile hizmetten faydalanan vatandaş toplamda 7 milyon 430 bin lira tasarruf etti" diye konuştu.

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