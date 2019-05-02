Oktay, genç diplomat adaylarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan'a, Venezuela'ya bakın, hepsi aynı odaklardan beslenen, tasarlanan, uygulamaya alınan ve bir enstrüman olarak kullanılan, seni, senin insanın üzerinden vuran, maliyetini de sana ödeten bir uluslararası yapıdan bahsediyoruz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genç Diplomat Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi. Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, hedefi, ideali olan, pırıl pırıl, dinamik gençlerle bir arada olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Son 17 yılda ülke için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ama tam anlamıyla yapamadıkları işlerin de olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bunların başında insan yetiştirme geliyor. İliklerimize kadar girmişler. Adına, FETÖ, PKK, DEAŞ diyebilirsiniz. Sudan'a, Venezuela'ya bakın, hepsi aynı odaklardan beslenen, tasarlanan, uygulamaya alınan ve bir enstrüman olarak kullanılan, seni, senin insanın üzerinden vuran, maliyetini de sana ödeten bir uluslararası yapıdan bahsediyoruz. Bunun faturasını ağır ödedik. Bunu ödediğimiz alanlardan birisi de diploması alanı."