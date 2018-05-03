Oktay Kaynarca 1 sene uğraştı! 'Yakışıklı'

İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları...

Ünlülerin otomobiller

1 / 50 Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları... Oktay Kaynarca, önceki gün 1970 model Cadillac Coupe DeVille otomobiliyle çıktığı Bebek turunda objektife yansıdı.

2 / 50 Eskiden beri klasik araçlara meraklı olduğunu söyleyen oyuncu, ''İki sene önce bir garajdan almıştım. Bir yıldır uğraşıyorum. Komple yeniden yaptırdım. Hatırı sayılır bir para yatırdım ama manevi değeri milyonlarla ölçülmez'' dedi. Otomobiline ilginin yoğun olduğundan da bahseden Oktay Kaynarca, ''Arabam yakışıklı'' dedi.

3 / 50 2013 Türkiye Güzeli sevgilisi Ruveyda Öksüz’den geçen ay ayrılan Gökhan Keser, Kartal’daki İstMarina Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

4 / 50 Yeni aldığı 1 milyon 350 bin TL değerindeki Mercedes S500 spor aracı ile dikkat çeken Gökhan Keser çok havalıydı.

5 / 50 Gökhan Keser ve yeni arabası...

6 / 50 Berkay geçen haftalarda 900 bin TL’ye aldığı BMW otomobili ile Bebek’teydi.

7 / 50 'ALDIĞIMA PİŞMANIM' Arabasına alışamadığını söyleyen popçu “Spor modelleri sevdiğim için bunu seçmiştim.

8 / 50 Ama şimdi çocuklu bir aile olduk. Sığamıyoruz, aldığıma pişmanım” dedi.

9 / 50 Murat Dalkılıç’tan Bengü’ye kadar birçok şarkıcıya özel besteler yapan popçu Emre Kaya önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

10 / 50 140 bin dolara (yaklaşık 464 bin lira) yeni aldığı Porche marka otomobili ile tur atıyordu.

11 / 50 Emre Kaya, “Bu yaz herkes benim şarkılarımı konuşacak

12 / 50 Çok iddialıyım” dedi.

13 / 50 Orhan Gencebay eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve nişanlısı Seda ile önceki akşam Etiler’deki Günaydın Restaurant’ta yemek yemedi.

14 / 50 Çıkışta aynı cipe bindiler.

15 / 50 Orhan Gencebay’ın Rubicon marka 600 bin TL'lik cipi oğlu Gökhan’a hediye ettiği öğrenildi.

16 / 50 Gökhan Gencebay ve nişanlısı Seda

17 / 50 Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile 2 yıldır aşk yaşadığı Duygu Su Gülpınar, İstinyepark’taki bir lokantada dostlarıyla buluştu.

18 / 50 Ali Bey çıkışta 6 milyon TL’lik Rolls Royce marka otomobiline bindi. Direksiyona geçerken “Garajımdaki en sevdiğim arabam bu. Çünkü çocuklarım Alican ve Sena bana ‘Babalar Günü’nde hediye etmişti” dedi.

19 / 50 Eser Yenenler, önceki gün 2015 Türkiye dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız’la Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

20 / 50 Yeni aldığı Volvo marka lüks cipiyle ilk kez görüntülenen Eser Yenenler’ın lüks aracına 520 bin TL ödediği öğrenildi.ı Volvo marka lüks cipiyle ilk kez görüntülenen Eser Yenenler’ın lüks aracına 520 bin TL ödediği öğrenildi.

21 / 50 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, İzmit doğumlu ve 1.76 boyunda. Berfu Yıldız, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.

22 / 50 Popçu Berkay ile manken Özlem Katipoğlu 30 Ağustos 2016'da evlenmişti. Geçen Temmuz'da kızları Arya dünyaya gelmişti.

23 / 50 Berkay kısa süre önce 1 milyon 200 bin liraya Cadillac-Escalade marka otomobil aldı. Bir süredir kullandığı, 600 bin lira değerindeki Range Rover cipi de eşi Özlem Katipoğlu'na verdi.

24 / 50 Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

25 / 50 Yakında Blu TV'de başlayacak Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Elçin Sangu, yeni aldığı 900 bin lira değerindeki cipiyle görüntülendi. Özel şoförlü aracıyla dolaşan Elçin Sangu'nun şapkalı ve spor hali de objektiflere yansıdı.

26 / 50 Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile yakında evleneceği Aslıhan Doğan önceki akşam İstinyePark’taydı. Çifte Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile sevgilisi Katre Yırtıcı eşlik etti. Birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’ filmini izlediler.

27 / 50 Aslıhan Doğan duygulanıp sürekli ağladı. Çıkışta “Hamile olduğunuz söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Kesinlikle öyle bir şey yok” dedi. Arda Turan da “Örf ve adetlerimiz var, dedikoduyu yayanlar ayıp ediyor” cevabını verdi.

28 / 50 ARDA'NIN 4.5 MİLYONLUK ARABALARI Arda Turan’ın 2.5 milyon TL’lik Bentley Bentayga otomobili dikkat çekti.

29 / 50 Futbolcu geçenlerde 2 milyon TL’lik Mercedes’le görüntülenmişti. Arda Turan’ın toplam 4.5 milyon liralık 2 lüks aracının plakası soyadının baş harfi olan ‘T’

30 / 50 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens kız arkadaşları ile geçtiğimiz günlerde Ortaköy’deki gece kulübü Blackk’te eğlendi.

31 / 50 Jeremain çıkışta yeni aldığı 4 milyon TL’lik özel şoförlü Rolls Royce’a bindi. Aracın plakasında Jeremain Lens’in baş harfleri vardı.

32 / 50 Seda Üren, 4 yıllık eşi Ercüment Nefesoğlu’nun hediyesiyle havalara uçtu.

33 / 50 İş adamı, 4 yıllık eşi, iki çocuğunun annesine BMW’nin 5.30 modelini hediye etti.

34 / 50 Seda Üren, 500 bin TL değerindeki yeni arabasıyla önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

35 / 50 Eşinin hediyesi için “İki oğlumun doğum günleri Kasım ayı içersinde.

36 / 50 Eşim ‘Bana dünyalar güzeli iki evlat verdin’ diyerek bu arabayı hediye etti. Çok mutluyuz. Mükemmel giden bir evliliğimiz var” dedi.

37 / 50 Öte yandan Ebru Yaşar'ın kocası da yılbaşı hediyesi olarak 215 bin Euro (732 bin TL.) değerinde bir otomobil aldı. Bu durum 'Kocalar yarışıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

38 / 50 24 Kasım'da vizyona girecek olan Kardeşim Benim 2 filminde rol alan Murat Boz, garajına yeni bir araba daha ekledi. Mercedes marka spor arabanın ardından bu kez de 1 milyon TL’ye cip satın aldı.

39 / 50 Murat Boz spor arabayı 1.2 milyon TL’ye almıştı.

40 / 50 Lüks otomobil tutkusu ile tanınan Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu önceki gün Bebek’te 1.5 milyon TL’lik Lamborghini markaspor arabası ile görüntülendi. Lamborghini marka aracı Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Duygu Su Gürpınar da kullanıyor.

41 / 50 Bebek’te tur atan Ali Ağaoğlu’nu koruma aracı takip etti. Bir ara trafikte duran Ali Ağaoğlu kendisini tanıyan herkese selam verdi. Arabadan hal hatır sordu.

42 / 50 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin, önceki gün Aqua Florya'daydı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden çift, Tribeca Restaurant'ta kahvaltı yaptı. Futbolcunun yeni aldığı ikinci el Ferrari 458 İtalai isimli özel tasarım Prior Design aracı ise dikkatlerden kaçmadı. Aracın etrafını saran meraklı vatandaşları gören çift, aracı valeden teslim aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

43 / 50 UYANIK YASİN! Başka ülke vatandaşları o ülkede aldıkları araç ile Türkiye’ye giriş yapabiliyorlar. Yeni yasaya göre iki yıl (730 gün) araçlarıyla Türkiye'de kalabiliyorlar. Ancak Türkiye'ye giriş yaparken, geriye dönük olarak son bir yıl içinde toplam 185 gün yurtdışında kalmış olmaları gerekiyor.

44 / 50 Bu aracı Türkiye’de sadece kendileri kullanabiliyor. Akraba, aile vs aracı kullanamıyor. Kullanırken yakalanırlarsa gümrük mevzuatına göre ceza alıyorlar ve araç yurtdışına çıkarılıyor. Yasin Öztekin de Almanya doğumlu olduğu için bu yasadan faydalanmış ve 'TR' plaka yerine 'D' (Almanya) plakasını tercih etmiş. Yasin Öztekin'in ikinci el oyuncağının Almanya fiyatı yaklaşık 150 bin Euro, Türkiye fiyatıysa 300 bin Euro.

45 / 50 Bu aracı Türkiye’de sadece kendileri kullanabiliyor. Akraba, aile vs aracı kullanamıyor. Kullanırken yakalanırlarsa gümrük mevzuatına göre ceza alıyorlar ve araç yurtdışına çıkarılıyor. Yasin Öztekin de Almanya doğumlu olduğu için bu yasadan faydalanmış ve 'TR' plaka yerine 'D' (Almanya) plakasını tercih etmiş. Yasin Öztekin'in ikinci el oyuncağının Almanya fiyatı yaklaşık 150 bin Euro, Türkiye fiyatıysa 300 bin Euro.

46 / 50 Yaklaşık değeri 150 bin TL olan aracıyla Etiler’de görüntülendi. Plakası tüm arabalarında olduğu gibi; oğlu Kemal’ın baş harfi ‘K’ydı.

47 / 50 Şarkıcı Koray Avcı, önceki gün 1976 model Cadillac aracıyla tur attı.

48 / 50 Koray Avcı “Eski arabalara merakım var” dedi.

49 / 50 Koray Avcı’nın klasik aracının plakası; adını simgeleyen KRY.