MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyicileri dizinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu sene 5. sezonuyla ekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi.

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

EDHO yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin izleyicileri, diğer dizilerin yeni sezon bölümlerinin başlamasıyla birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor.

Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bodrum tatilinden dönen Kaynarca, bir otelde arkadaşları ile buluştu.

Dostlarıyla yemek yiyerek, sohbet eden Oktay Kaynarca, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili açıklama yapan Kaynarca, "Önümüzdeki hafta çekimlerimiz başlayacak" dedi. (Habertürk)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
Sen Çal Kapımı dizisiden çarpıcı fragman!Sen Çal Kapımı dizisiden çarpıcı fragman!
Küçücük çocuğu odunla taciz edip...Küçücük çocuğu odunla taciz edip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile anlaştı!
Bomba anlaşma! Netflix ile...
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle! Eda ve Serkan arasında tasarım krizi! Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Çal Kapımı dizisiden çarpıcı fragman!
Miray Daner, yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci Fekeli dönemi başlıyor! Furkan Palalı hangi rolde oynayacak?
Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci Fekeli dönemi!
Hekimoğlu dizisinden sağlık çalışanlarına saygı duruşu
Hekimoğlu'ndan sağlık çalışanlarına saygı duruşu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.