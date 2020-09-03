Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi

EDHO yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin izleyicileri, diğer dizilerin yeni sezon bölümlerinin başlamasıyla birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor.

Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Bodrum tatilinden dönen Kaynarca, bir otelde arkadaşları ile buluştu.

Dostlarıyla yemek yiyerek, sohbet eden Oktay Kaynarca, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili açıklama yapan Kaynarca, "Önümüzdeki hafta çekimlerimiz başlayacak" dedi. (Habertürk)



