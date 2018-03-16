Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Kadıköy’de bulunan bir mekanı seçmişti. Instagram hesabına yüklediği fotoğraflardan birinde masadaki rakı kadehlerinin saklanması sosyal medyada olay olmuştu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da esprili bir dille Oktay Kaynarca'ya gönderme yapmış, usta oyuncu da aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına Oktay Kaynarca'dan çok sert yanıt geldi. Elde rakı kadehiyle fotoğrafını paylaşaşan Lube Ayar, 'Diziler'de 'mafya babası'nı oynamakla delikanlı olunmaz. Delikanlılık kendini bilmek, boyun eğmemek, özü sözü bir olmaktır ve bacak arasındaki organla da ilgisi yoktur.' notunu düşmüştü.

Lube Ayar'ın bu gönderisini kendi Instagram hesabından paylaşan Oktay Kaynarca bu sözlere çok sert yanıt verdi. İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı: