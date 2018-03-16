MAGAZİN

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraftaki oyuncuların içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları iddia edilmişti. Oktay Kaynarca, gazeteci Lube Ayar'ın eleştirisine çok sert yanıt verdi.

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Kadıköy’de bulunan bir mekanı seçmişti. Instagram hesabına yüklediği fotoğraflardan birinde masadaki rakı kadehlerinin saklanması sosyal medyada olay olmuştu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da esprili bir dille Oktay Kaynarca'ya gönderme yapmış, usta oyuncu da aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına Oktay Kaynarca'dan çok sert yanıt geldi. Elde rakı kadehiyle fotoğrafını paylaşaşan Lube Ayar, 'Diziler'de 'mafya babası'nı oynamakla delikanlı olunmaz. Delikanlılık kendini bilmek, boyun eğmemek, özü sözü bir olmaktır ve bacak arasındaki organla da ilgisi yoktur.' notunu düşmüştü.

Lube Ayar'ın bu gönderisini kendi Instagram hesabından paylaşan Oktay Kaynarca bu sözlere çok sert yanıt verdi. İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:

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Oktay Kaynarca lube ayar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
OKTAY KAYNARCA HAKLI KARDEŞİM KEŞKE RAKI BARDAKLARINI KALDIRMASALARDI KEŞKE ÇOK GÜZEL ORTAM YAPMIŞLAR ORDAKİ İNSANLAR BANA GÖRE AĞZINA İÇMESİNİ BİLEN İNSANLAR TOPLUMA FAYDALI İŞLER YAPANLAR BIRAKINDA ARADA GÖNÜLLERE GÖRE TAKILSINLAR NE ONLAR İLK NEDE SON OLACAKLAR HELAL OLSUN BAL ŞEKER OLSUN AFİYET OLSUN FONDİP HAYDİ BAKALIM SİĞARAYA UYUŞTURUCUYA HAYIR ASLAN SÜTÜNE DEVAM ALDIRMA HIZIR SALLA GİTSİN ALDIRMA ÇAKIR SALLA GİTSİN
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