MAGAZİN

Oktay Kaynarca'dan takipçisine sert cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 12:44 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, tatilde paylaştığı fotoğrafın altına gelen "Hayat sana güzel tabi bizde kaporta düzeltelim" yorumuna bakın ne yanıt verdi

Oktay Kaynarca'dan takipçisine sert cevap

Bodrum'da tatil yapan Oktay Kaynarca, "Duruyo Bodrum çalmamışlar…" yazıp bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca'nın takipçilerinden biri de fotoğrafın altına; "Hayat sana güzel tabi… Biz de kaporta düzeltelim" yazdı.

Oktay Kaynarca bu yoruma cevap vermekte gecikmedi.

Oktay Kaynarca, yoruma şu sözlerle karşılık verdi: "Bak koçum canım ciğerim aslanım... Biz de çok çalıştık çok yorulduk, hala da çalışıyoruz bazen 36 saat gece gündüz sıcak soğuk her şartta ve iyi görünmek zorunda olarak. Şimdi diyeceğim şu; başkalarının hayatlarını irdelemek, kıskanmak, gıybet yapmak yerine işini iyi yap ve hayal et.

0x0-oktay-kaynarcadan-takipcisine-sert-cevap-1532186471807

En iyisi olacağım de, en iyisi. Çünkü Rab isteyeni ve çalışanı geri çevirmez. Yükseklerde yılanlara da rastlayabilirsiniz kartallara da. Kimileri kanatlarıyla gelir kimileri de sürünerek..."


PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Caner Cindoruk soluğu acilde aldıCaner Cindoruk soluğu acilde aldı
Süreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attıSüreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Bedelli askerlikte 28 günün maliyeti ne olacak? Dudak uçuklatan rakam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski yine çok cesur! Kim Kardashian bile yorum yaptı!

Emily Ratajkowski yine çok cesur! Kim Kardashian bile yorum yaptı!

Caner Cindoruk soluğu acilde aldı

Caner Cindoruk soluğu acilde aldı

Süreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attı

Süreyya Yalçın 400 bin TL'yi denize attı

Dost kazığı! Canan Hoşgör'ü uyutup...

Dost kazığı! Canan Hoşgör'ü uyutup...

Khloe Kardashian'dan vücuduyla ilgili itiraflar

Khloe Kardashian'dan vücuduyla ilgili itiraflar

Yeşim Büber yaşadığı tekneyle tura çıktı

Yeşim Büber yaşadığı tekneyle tura çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.