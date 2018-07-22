Oktay Kaynarca'dan takipçisine sert cevap

Bodrum'da tatil yapan Oktay Kaynarca, "Duruyo Bodrum çalmamışlar…" yazıp bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca'nın takipçilerinden biri de fotoğrafın altına; "Hayat sana güzel tabi… Biz de kaporta düzeltelim" yazdı.

Oktay Kaynarca bu yoruma cevap vermekte gecikmedi.

Oktay Kaynarca, yoruma şu sözlerle karşılık verdi: "Bak koçum canım ciğerim aslanım... Biz de çok çalıştık çok yorulduk, hala da çalışıyoruz bazen 36 saat gece gündüz sıcak soğuk her şartta ve iyi görünmek zorunda olarak. Şimdi diyeceğim şu; başkalarının hayatlarını irdelemek, kıskanmak, gıybet yapmak yerine işini iyi yap ve hayal et.

En iyisi olacağım de, en iyisi. Çünkü Rab isteyeni ve çalışanı geri çevirmez. Yükseklerde yılanlara da rastlayabilirsiniz kartallara da. Kimileri kanatlarıyla gelir kimileri de sürünerek..."



