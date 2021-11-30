Oktay Kaynarca, kanalla anlaşma yapmak üzere! Geri dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sürpriz bir şekilde sona ermesinden sonra dizinin hayranları en çok Oktay Kaynarca’nın yapacağı açıklamaları beklemişti. Konuyla ilgili kısa ve öz açıklamalar yapan Oktay Kaynarca’nın yeni bir proje için Atv ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

6 sezon devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Atv ile yapımcı şirket arasında yaşanan sorunlar nedeniyle zoraki final yaptı. 200. bölümü çekilen ama yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fenomen bir yapım olarak ekran ömrünü tamamlamış oldu. Oktay Kaynarca ile yönetmen Onur Tan, tam da krizin başlarında ekipten ayrı durmuş ve yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti.

OKTAY KAYNARCA, ONUR TAN’LA BİRLİKTE ATV İÇİN YENİ PROJE HAZIRLIYOR

Oktay Kaynarca’nin diziden ayrıldığını bir veda mesajı ile duyurması da o günlerde çok konuşuldu. Benzer bir mesajı da Onur Tan yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişmeler olurken Oktay Kaynarca ve Onur Tan’ın atv ile görüşme halinde olduğuna yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre atv yönetimi Oktay Kaynarca ve Onur Tan ile yeni bir proje için anlaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizi sırasında ünlü oyuncunun tarafsız kalması ve herhangi kırıcı bir açıklama yapmaması çok dikkat çekmişti.

Oktay Kaynarca’nın önümüzdeki dönemde atv ekranında yeni bir dizi ile yer alabileceğine yönelik bilgiler var. Ancak proje konusunda net bilgiler yok. Şimdilik bilinen zaten sözleşmesi atv’de bulunan Oktay Kaynarca, yeni bir dizi için kanal yönetimi ile görüşme halinde.



