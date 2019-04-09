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Oktay Kaynarca'nın 'Çakır' paylaşımı olay oldu! O detaya dikkat

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Oktar Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolünün ölüm yıl dönümüne özel video paylaşarak hayranlarına teşekkür etti. Kaynarca, videosunu Süleyman Çakır'ın en meşhur hareketini yaparak bitirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakır Beyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yıllar önce oynadığı dizi karakterini unutmadı.Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlayarak yaşadığı duyguları anlattı.

"TELEFONU ELİME ALINCA EYVAH DEDİM"

Oktay Kaynarca, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır, karakterinin 15'inci ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlandı. Hayranlarının hatırlatması üzerine gururlanan ve şaşıran oyuncu, videoda şunları söyledi: "Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu.

"İKİ KARAKTERİ AYNI FİLMDE GÖRMEK İSTERİM"

Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz çıkar bir yerden gelir. Hızır Çakır Beyli'yi yazanlarda Süleyman Çakır'ı yazanlardı onların işi belli olmaz. Benim hayalimse bu iki karakteri aynı filmde görmek."

Oktay Kaynarca, videosunu Süleyman Çakır'la özdeşleşen burun çekme hareketiyle sonlandırdı.

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