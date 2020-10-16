Oktay Kaynarca’nın genç sevgilisi hamile mi? Ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın 25 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar’ın hamile olduğu iddia edildi. Konunun sosyal medyada büyümesi üzerine, ünlü oyuncu sert bir açıklama yaptı.

Oktay Kaynarca açıklamasında, “Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım” dedi.

'ŞER VE GIYBET ÜZERİNDEN...'

Kaynarca açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazok ki bu alanı da hemen ard niyetle kullanmaya çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar. Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmedilir ki yasal düzenlemeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler. Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız her şey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."

