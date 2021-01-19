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Oktay Kaynarca ve Güvenç Dağüstün'ün arası İbo Show yüzünden açıldı

19.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Oktay Kaynarca ve Güvenç Dağüstün'ün arası İbo Show yüzünden açıldı

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca, programa konuk olanları eleştiren Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını görünce kızdı. İki arkadaş İbo Show yüzünden sosyal medya üzerinden birbirine girdi.

Ekrana dönen İbo Show her hafta gündem oluyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oldu. Müzisyen Güvenç Dağüstün ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye paylaşım yaptı. Oktay Kaynarca arkadaşının bu paylaşımını görünce öfkelendi.

Dağüstün'ün paylaşımına cevap veren başarılı oyuncu, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" dedi.

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"İBO SHOW'A GİTMEYİ TERCİH ETMEM"

Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Kaynarca da bu paylaşım üzerine şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden!"

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu oktay kaynarcada kendini gercekten mafya falan zannediyo... bende kücükken radyonun icinde biri sarkı söylüyo zannediyidum:)) yazıık buda kendini dizideki mafya zannediyo:))
2 gereksız sanatcı taklıdı yapan ınsanı bukadar buyutup yer vermek ,ancak az gelısmıs ulkelerde olur.
Güvenç Üstündağ kim ola ki? valla ilk kez duydum. sanki seni çağıran var. çağırsalar koşa koşa gidersin.

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