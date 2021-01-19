Oktay Kaynarca ve Güvenç Dağüstün'ün arası İbo Show yüzünden açıldı

Ekrana dönen İbo Show her hafta gündem oluyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oldu. Müzisyen Güvenç Dağüstün ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye paylaşım yaptı. Oktay Kaynarca arkadaşının bu paylaşımını görünce öfkelendi.

Dağüstün'ün paylaşımına cevap veren başarılı oyuncu, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" dedi.

"İBO SHOW'A GİTMEYİ TERCİH ETMEM"

Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.