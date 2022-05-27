OKTAY KAYNARCA YENİ DİZİ HAZIRLIĞINDA! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca mı oynayacak?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi merakla bekleniyor. EDHO'nun geçen yılın Ekim ayında final yapmasıyla Oktay Kaynarca birlikte Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin adı belli oldu. Kaynarca'nın sıkı takipçileri yeni dizisinin ne zaman başlayacağını merakla sorguluyor. İşte Oktay Kaynarca'nın beklenen yeni dizisine dair ayrıntılar...

OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oktay Kaynarca'nın atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizisinin adı Ben Bu Cihana Sığmazam olarak belirlendi. Dizi ismini Nesimi'nin bir şiirinden alıyor. Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizide ünlü oyuncu Cezayir karakteriyle ekranlarda olacak. Dizinin hem Kurtlar Vadisi hem EDHO'dan izler taşıyacak.

Yeni dizi aynı zamanda hem Kurtlar Vadisi hem EDHO'dan izler taşıyacak. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi sete çıkıyor. Yeni EDHO olması beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezon boyunca Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın yeni projesi belli oldu. Ekim ayından bu yana herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle hayranlarının karşısında olacak.

Son dizi projesi hakkında da konuşan Oktay Kaynarca, "Çekimlere çok az kaldı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eylülde umarım yayın hayatına başlayacağız. Bütün sene çalıştık ama çekimler olmadığı için dinlendik, enerjimiz de yerinde. Bu yüzden yazın tatil zor gibi... Dört koldan saldıracağız yeni projemize"dedi.

