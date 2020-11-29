Oktay Kaynarca: Yurt dışından özel bir alet getirdik

Oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün yakın arkadaşı Sedef İybar ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Evi için birkaç malzeme lazım olduğunu ifade eden Kaynarca, arkadaşı ile alışverişe çıktıklarını söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Oktay Kaynarca, sette koronavirüs için özel önlem aldıklarını söyledi.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Yurt dışından özel bir alet getirdik. Anında test yapıyor. Her set günü herkese burundan test yapıyoruz. Anında sonuç veriyor" dedi. (Habertürk)

