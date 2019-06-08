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Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir otelde konser veren Seda Sayan, Oktay Kaynarca ile düet yaptı.

Bodrum’da bir otelde konser veren Seda Sayan, Oktay Kaynarca ile düet yaptı. Bol dekolteli elbise gören Oktay Kaynara "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde Seda Sayan’ı uyardı.
Sahneye Nur Yerlitaş imzalı taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekoltelerin hakim olduğu cesur elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan, programına sevilen parçalarından "Karagözlüm Ölesim Var" şarkısıyla başladı. Sahne öncesinde rahatsızlandığını dile getiren Sayan, "Sizlerle buluşmadan önce sesim kısılmıştı. Sezen Aksu’yla konuştum bana Kebabiye bitkisini çiğnememi söyledi. Onun sayesinde karşınızdayım. Buradan minik serçeye teşekkür ediyorum" dedi.
Konserinin ikinci yarısına hareketli şarkılarıyla hızlı bir giriş yapan başarılı sanatçı, bir ara sahneden inip kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin masalarını dolaşarak sevenleriyle bayramlaştı.

Birlikte şarkı söylediler
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca’yı ikna ederek sahneye davet etti. Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, başarılı sanatçıyla birlikte "Beyaz Giyme Toz Olur" türküsünü söyleyerek muhteşem bir düet yaptı. Düetin ardından Kaynarca, "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki’’ diyerek esprili bir şekilde Sayan’ı uyardı.

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı

Oktay Kaynarca’dan Seda Sayan’a dekolte uyarısı
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