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Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor."
Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor."
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24.01.2020 23:48 |
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Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor."
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