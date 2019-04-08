Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ganiyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yarım saat sürdü. Oktay ve Ganiyev, daha sonra heyetlerarası çalışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, haziranda Ankara'da yapılması planlanan Türkiye-Özbekistan 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın ön hazırlıkları ele alındı.

İki ülke arasındaki ekonomi, turizm ve savunma ile diğer alanlardaki konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, değişik sektörlerde imzalanması planlanan anlaşmaların sonuçlandırılması konusunda mutabık kalındı.

