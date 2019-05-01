Oktay: PKK'nın siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı şehit yakınlarımızın yanında olacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı, daima şehit ve şehit yakınlarımızın da yanında olacağız. Güney sınırlarımızda da, Doğu Akdeniz'de de ülkemizin menfaatlerinin tersine plan yapanların, oyunlarını da planlarını da bozmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75'inci Genel Kurulu, hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Oktay'a burada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti. Programda konuşan Bakan Pekcan, 2018'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının yakalandığına dikkati çekerek, "Bu sene de ilk üç ayda ticaretimizde, ihracatımızda artış var ve Nisan ayında da güzel bir ihracat rakamı yayınlayacağız. Amacımız sadece ihracat artışı değil, aynı zamanda ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu sene yüzde 80'lere ulaşmış durumdayız. Hedefimiz bu rakamı yukarı çekmek. Sadece ihracat artışıyla değil, aynı zamanda dış ticaretin dengelenmesiyle ilgili uğraşıyoruz" dedi.