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Oktay: PKK'nın siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı şehit yakınlarımızın yanında olacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı, daima şehit ve şehit yakınlarımızın da yanında olacağız.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı, daima şehit ve şehit yakınlarımızın da yanında olacağız. Güney sınırlarımızda da, Doğu Akdeniz'de de ülkemizin menfaatlerinin tersine plan yapanların, oyunlarını da planlarını da bozmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75'inci Genel Kurulu, hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Oktay'a burada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti. Programda konuşan Bakan Pekcan, 2018'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının yakalandığına dikkati çekerek, "Bu sene de ilk üç ayda ticaretimizde, ihracatımızda artış var ve Nisan ayında da güzel bir ihracat rakamı yayınlayacağız. Amacımız sadece ihracat artışı değil, aynı zamanda ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu sene yüzde 80'lere ulaşmış durumdayız. Hedefimiz bu rakamı yukarı çekmek. Sadece ihracat artışıyla değil, aynı zamanda dış ticaretin dengelenmesiyle ilgili uğraşıyoruz" dedi.

'İSTİKRARIMIZI KORUYACAK ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Fuat Oktay ise konuşmasında ilk olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Türkiye ekonomisinin, sahip olduğu kapasite, donanım ve dirayet ile suni manipülasyonları en az hasarla atlatabileceğini dünyaya gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirten Oktay, "Küresel finansal kriz dönemlerinde, birileri felaket senaryoları yazarken, ekonomimiz büyümeye devam etmiştir. FETÖ’nün hain darbe girişiminden sonra, 'ekonomi çökecek, bankalar kapanacak' diyenlere inat, sağlam ekonomik zeminimizle, sizlerin inanç ve kararlılığıyla, istikrarımızdan ödün vermedik. Bugün de piyasada tedirginliğe ve kötü niyetli fiyat artışına izin vermeyerek, ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'OYUNLARINI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin kendisini hedef alan terör örgütlerine bedel ödetmeye devam edeceğini ve istikrardan asla ödün verilmeyeceğini belirten Oktay, "PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantılarıyla saf tutanlara karşı, daima şehit ve şehit yakınlarımızın da yanında olacağız. Güney sınırlarımızda da, Doğu Akdeniz’de de ülkemizin menfaatlerinin tersine plan yapanların, oyunlarını da planlarını da bozmaya devam edeceğiz." dedi. Oktay'a konuşmasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından tablo hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fuat Oktay'ın konuşması
-Bakan Pekcan'ın konuşması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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