Oktay: Rusya'yla Geri Dönüşler İçin Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız" dedi. Oktay, Küresel Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye ekseninde Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2019 yılında 6 kez yüz yüze, 9 kez de telefonla görüştüklerini anımsatarak, iki ülke ilişkilerinde liderler düzeyinde sıcak diyalog yürütüldüğünü vurguladı. Son olarak bu hafta içi Soçi’de, bölgede istikrar ve refah açısından son derece önemli bir buluşma gerçekleştirildiğini söyleyen Oktay, "Barış Pınarı Operasyonu dahilinde Rusya ile varılan mutabakata önem veriyor; Suriye krizinin çözümüne yönelik birlikte katkı sağladığımız bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Suriye krizinin çözümüne yönelik attığımız her bir adımın gayesi bölgede akan kanın durması ve Suriye'nin sekiz yıldır özlemini çektiği huzur ortamına kavuşmasıdır" diye konuştu.

Suriye'de krizin başladığı ilk günlerden itibaren Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne daima saygı duyduğunu savunan Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın zorunluluktan yapıldığını belirterek, özetle şunları dile getirdi: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir. Fırat'ın doğusunda da bir güvenli bölge oluşturmak için sınır güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların yurtlarına güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması amacıyla Barış Pınarı Harekâtı gerçekleştirilmiştir. 9 gün devam eden operasyon, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandırılmıştır. 911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker- sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız."