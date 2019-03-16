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Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 21:15 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı uçakla Yeni Zelanda'ya gitti

Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan, kardeşi Yahya Tuyan, Oktay ve Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçakla Yeni Zelanda'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek devletin yaralı vatandaşların durumunu yakından takip ettiğini, her türlü imkanın sağlandığını belirtti.

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Ankara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısı Yeni Zelanda Zekeriya Tuyan

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