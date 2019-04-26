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Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ahmet Kazan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin

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