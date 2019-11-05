Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıs'ta herhangi birisinin burnunun kanamasına Türkiye asla müsaade etmez. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, isterse dünya ayağa kalksın. Umurumuzda bile olmaz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC'den gelen gençleri kabulünde yaptığı konuşmada, milletin evinde milletin temsilcileri ve geleceğin teminatı gençleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hem Türkiye'de hem de KKTC'de gençlerin sorunların çözümü için siyasette rol almaları ve dik duruş sergilemelerinin önemli olduğunu ifade eden Oktay, gençlerin Kıbrıs ile Türkiye arasında geleceğe ilişkin güçlü köprülerin atılmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

KKTC'li gençlerin yerinin sadece ada olmadığına değinen Oktay, "780 bin kilometrekarelik vatan toprağı da sizin yeriniz. Şu anda evinizdesiniz, misafir değilsiniz. Biz teşkilatlarımızı nasıl burada ağırlıyorsak sizi de ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Kıbrıs'ta çözümde olmazsa olmaz şartlarının iki tarafın da siyasi eşitliği olduğunu aktardı.