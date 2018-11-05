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Oktay: "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Oktay: "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir."


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