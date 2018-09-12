Oktay TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

