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Oktay TÜSİAD heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyetle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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TÜSİAD Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

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