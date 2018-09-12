Oktay TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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