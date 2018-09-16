Oktay, UTİKAD heyetini kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, lojistik sektörünün sorunları istişare edildi.
Ekonomide yerlileşme ve millileşme konularının değerlendirildiği kabulde, sektörün sorunlarının çözümünde yerli ve milli ekonomi vurgusu ön plana çıktı.
Ayça Pars'tan Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili olay itiraflar: Kararı vicdanımla aldım
Kağıt krizi için ilginç çözüm: Daha çok kenevir üretmeliyiz
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum