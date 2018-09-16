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Oktay, UTİKAD heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, UTİKAD Başkanı Emre Eldener ve beraberindeki heyeti kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, lojistik sektörünün sorunları istişare edildi.

Ekonomide yerlileşme ve millileşme konularının değerlendirildiği kabulde, sektörün sorunlarının çözümünde yerli ve milli ekonomi vurgusu ön plana çıktı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Başkanı Emre Eldener

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