HABER

Oktay ve Çavuşoğlu Yeni Zellanda'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde yapılacağı bildirildi. Açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığımızı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştireceklerdir."

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Ömer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdiÖmer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.