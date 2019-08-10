HABER

Oktay, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı - Pist uzunluğu 2 bin 600 metre olacak havalimanının ihale edilen kısmının yüzde 30'u tamamlandı

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bazı temaslar ve ziyaretler için Yozgat'ta bulunan Oktay, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemeler yaptı.

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yüklenici firma yetkililerinden havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı.

Oktay, yaptığı açıklamada, Yozgatlının heyecanla beklediği önemli altyapı projelerinden birinin de havalimanı projesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi Yozgat ziyaretinde havalimanının 2022'de hizmete açılacağını paylaştığını anımsatan Oktay, çalışmaların belirlenen takvime uygun ilerlediğini ve inşaatın hızla devam ettiğini yerinde gördüğünü söyledi.

Pist uzunluğu 2 bin 600 metre olacak havalimanının ihale edilen kısmının yüzde 30'unun tamamlandığı bilgisini aldığını aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı açılış takvimiyle uyumlu şekilde havalimanını hizmete açacaklarını ve Yozgat'a yeni bir değer daha katacaklarını ifade etti.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz''Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'
Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldıBakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat Havalimanı inşaatı

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Başkan Soyer, 'çift maaş' iddialarını yalanladı

Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltında

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fetullah Gülen çağrısı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.