Oktay, YTB mezunlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan burslarla Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanları kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, yıllar önce Türkiye'de okuyup, mezun olan ve her biri ülkesinde devlet yönetiminde, iş, siyaset ve akademik alanda söz sahibi olan mezunlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

YTB'nin son 2 yıllık dönemde mezunları bir araya getirme ve mezun dernekleri oluşturmada önemli bir gayret gösterdiğini ifade eden Oktay, çalışmalarından dolayı YTB Başkanı Abdullah Eren'e teşekkür etti.

Herkesin ülkesinin fiziki sınırlarının bulunduğunu ancak bir de gönül coğrafyasının olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Birimizin ayağına taş değse, birimizin parmağına diken batsa hepimize hissettiren, güzel bir şey olduğunda da hepimizi mutlu eden bir coğrafya, gönül coğrafyamız. Akraba topluluklar diye kurmuştuk kurumumuzu. Gerçekten akrabalık ilişkimiz var. Türkiye'de okumanız, mezun olmanız, köklü arkadaşlıklar edinerek bunu devam ettirmeniz ve kendi ülkelerinizde ciddi görevler üstlenmeniz çok önemli. Hepimiz şahsen bir misyon üstlenmiş durumdayız. Bugün bulunduğumuz ülkelerin kalkınmasını, güçlenmesini, gelişmesini sağlamak için çalışıyoruz."