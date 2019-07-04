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Oktay, YTB mezunlarını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Kaos ortamının normal şartlara dönüştüğü bir dünya düzeninde yaşıyoruz ne yazık ki. Böyle bir dönemde sizlerin katkılarıyla oluşturabileceğimiz son derece seviyeli, sıcak bir ilişkinin aslında dünyanın da ihtiyacı olduğu barış ortamına ve ülkelerimizin kalkınma hamlesine katkı vermesinden dolayı bu buluşmayı anlamlı buluyorum" - "İş birliğini güçlendirmemiz son derece önemli. Bunun bölgemizde barışa katkısı inanılmaz boyutta olur. En fazla ihtiyaç duyduğumuz alan bu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan burslarla Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanları kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, yıllar önce Türkiye'de okuyup, mezun olan ve her biri ülkesinde devlet yönetiminde, iş, siyaset ve akademik alanda söz sahibi olan mezunlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

YTB'nin son 2 yıllık dönemde mezunları bir araya getirme ve mezun dernekleri oluşturmada önemli bir gayret gösterdiğini ifade eden Oktay, çalışmalarından dolayı YTB Başkanı Abdullah Eren'e teşekkür etti.

Herkesin ülkesinin fiziki sınırlarının bulunduğunu ancak bir de gönül coğrafyasının olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Birimizin ayağına taş değse, birimizin parmağına diken batsa hepimize hissettiren, güzel bir şey olduğunda da hepimizi mutlu eden bir coğrafya, gönül coğrafyamız. Akraba topluluklar diye kurmuştuk kurumumuzu. Gerçekten akrabalık ilişkimiz var. Türkiye'de okumanız, mezun olmanız, köklü arkadaşlıklar edinerek bunu devam ettirmeniz ve kendi ülkelerinizde ciddi görevler üstlenmeniz çok önemli. Hepimiz şahsen bir misyon üstlenmiş durumdayız. Bugün bulunduğumuz ülkelerin kalkınmasını, güçlenmesini, gelişmesini sağlamak için çalışıyoruz."

Oktay, farklı ülkeler arasında güçlü iş birlikleri olmadan sadece tek bir ülkenin kendi imkanlarıyla kalkınmasını sürdürülebilir kılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu nedenle karar verici pozisyondaki kişiler olarak ülkeler arasındaki iş birliğini gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş birliğini güçlendirmemiz son derece önemli. Bunun bölgemizde barışa katkısı inanılmaz boyutta olur. En fazla ihtiyaç duyduğumuz alan bu. Cumhurbaşkanımızın Japonya'da söylediği gibi düzensizliğin düzen olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kaos ortamının normal şartlara dönüştüğü bir dünya düzeninde yaşıyoruz ne yazık ki. Böyle bir dönemde sizlerin katkılarıyla oluşturabileceğimiz son derece seviyeli, sıcak bir ilişkinin aslında dünyanın da ihtiyacı olduğu barış ortamına ve ülkelerimizin kalkınma hamlesine katkı vermesinden dolayı bu buluşmayı anlamlı buluyorum. 2 bin 400 yeni mezun önemli bir sayı. İnşallah bu sayı artarak devam edecek."

Coğrafyalar farklı da olsa bir ve beraber olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Oktay, her türlü sıkıntıya rağmen daha iyi bir geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini, her zaman akraba toplulukların yanında yer alacaklarını sözlerine ekledi.

Kabulde YTB tarafından sağlanan burslarla Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören 25 ülkeden uluslararası mezunlar yer aldı.

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