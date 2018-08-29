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Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurtuluş Savaşı'nda milli birlik ve beraberlik ruhuyla canları pahasına zafer mücadelesi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda milli birlik ve beraberlik ruhuyla canları pahasına zafer mücadelesi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, paylaşımında, Atatürk'ün 1922 yılında cephede askeri kıta tarafından karşılandığı bir fotoğrafına da yer verdi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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