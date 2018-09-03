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Oktay'dan adli yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: - "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 2018-2019 yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2018-2019 Adli Yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenden fotoğraflar paylaşarak, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Adli Yıl Mesajı Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay

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