HABER

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti - Dizinin final bölümünün çekimlerini izleyen Oktay, oyuncularla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.

Oktay, çekimlerin yapıldığı platoya gelişinde Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Özçelik ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ve oyuncular tarafından karşılandı.

Dizinin Çarşamba günü ekranlara gelecek final bölümünün çekimlerinin devam ettiği obaya giden Oktay, buradan ana otağa geçti.

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set hakkında bilgi alan Oktay'a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi.

Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, "Ertuğrul" karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin milli ruhun, medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile olduğunu ifade etti.

Dizininin ününü tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Oktay, ziyaretleri vesilesiyle gittiği ülkelerde Diriliş Ertuğrul dizisinden bahsedilince mutlu olduğunu belirtti.

Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt sahnelerinin çekildiği platoda ve "Mehmetçik Kut'ül-Amare" dizisinin çekildiği platoda incelemelerde bulundu, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sanatçı Yavuz Bingöl, eski milli futbolcular Hakan Ünsal, Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de eşlik etti.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomiBakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi
Belçikalı Türkler seçimlerde umduğunu bulamadıBelçikalı Türkler seçimlerde umduğunu bulamadı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay diriliş: ertuğrul dizi seti ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Bakan Soylu: Çıldırmaları bundandır

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

'Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.