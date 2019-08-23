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Oktay'dan "Emine Bulut cinayeti" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır.‬ Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ‪Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Evladının gözleri önünde katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "‪Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. ‪Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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